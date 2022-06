Fêtez la musique en direct du cabaret le Frech Dacks à Strasbourg avec France Bleu Alsace

Ce 21 juin, comme partout en France, nous fêtons la musique. France Bleu Alsace vous propose une émission spéciale en direct du tout nouveau cabaret le Frech Dacks à Strasbourg avec des invités et des mini-concerts.

Rendez-vous le mardi 21 juin 2022 en direct du cabaret le Frech Dacks, -"le gamin effronté" en alsacien-, qui a récemment ouvert ses portes au 4 rue Pierre Bucher à Strasbourg. Le Frech Dacks se définit comme un lieu de curiosités, il vous accueille pour boire un verre entre amis, se restaurer, écouter des concerts, il vous propose des soirées spectacles, un lieu de vie et de rencontre, où vous serez reçu par une équipe au top.

France Bleu Alsace en direct du Frech Dacks

Emission spéciale sur l'antenne de France Bleu Alsace ce mardi 21 juin de 16h à 19h, en direct du cabaret le Frech Dacks, Cabaret de Curiosités à Strasbourg.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De 16h à 18h

Avec Jean-Brice Tandonnet, présentation de ce nouveau lieu de culture à Strasbourg, avec Christian Ruppert et Franck Mothes, les créateurs du Frech Dacks.

Les membres du groupe Two Feet In the Ried seront également les invités de Jean-Brice pour parler de leur actualité, à commencer par cette soirée de la Fête de la musique que vous pourrez suivre au Fresh Dacks, avec également de nombreux autres musiciens invités pour l’occasion.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à réécouter Le Journal des Artistes avec Two Feet In The Ried

De 18h à 19h

Toujours en direct du Fresh Dacks, les artistes qui vont donner un concert le soir même à Strasbourg, viennent au micro de France Bleu Alsace avec Thierry Kallo. Mais vous pourrez aussi apprécier les Lives musicaux en direct de ce nouveau Cabaret de Curiosités à Strasbourg.

Venez nous rejoindre au Frech Dacks ou écoutez-nous, c'est comme vous voulez !