Fêtez les 45 ans des Rhinwagges ce dimanche au PMC de Strasbourg

45 ans de Bloosmüsik à fêter ce dimanche au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Et alors, ringarde, la Bloosmüsik ? Pierre Nuss s'emporte.

Réécoutez Pierre Nuss louer la Bloosmüsik et vous présenter le concert des Rhinwagges Copier

Je vais tout de suite mettre quelques poings sur des “i”. La Bloosmüsik, moi j’aime ça. Ce n’est pas une fanfare, parce qu’il n’y a que des cuivres et de la percussion dans une fanfare. Dans la Bloosmüsik, littéralement la musique où l’on souffle, il faut y ajouter les bois, comme les clarinettes et les flûtes.

La Bloosmüsik se rapproche plus de la définition de l’harmonie. Alors, Oum pah pah ? Et ben oui, par définition, comme l’explique Roger Halm, Oompah ou Umpapa c’est le son rythmique d’un cuivre profond dans une bande. Le son oom-pah est habituellement réalisé par le tuba alternant entre la racine de l’accord et le 5ème – ce son est dit être l’oom. Le pah est joué sur les off-beats par des instruments plus hauts comme la clarinette, l’accordéon ou le trombone. Quand ça joue en triple temps comme la valse, ça donne oom-pah-pah.

Dans la Bloosmüsik, ce dialogue se fait souvent entre le tuba et la clarinette. Traitez la Bloosmüsik de Oumpapah autant que vous voulez, même pas mal. Et rappelons aussi que le répertoire des orchestres de Bloosmüsik est très varié, du traditionnel, au classique en passant par le jazz et la pop. En Alsace, généralement, les orchestres d’harmonie et de Blosmüsik sont liés à des communes, et à des costumes précis. Les gilets rouges de Geispolsheim, les vestes bleues de Lipsheim, etc. C’est donc avec surprise que s’est créé sans lien géographique avec une commune l’orchestre des Rhinwagges en 1976, une bande de copains, anciens musiciens de la musique militaire du 153ème RIMECA de Mutzig. L’orchestre est parmi les plus célèbres d’Alsace, ils ont remporté de très nombreux prix.

Depuis le début, ils sont dirigés par Philippe Hechler, et ils seront tous là, en gilets rouges, pantalon noir et chemise blanche, ce dimanche au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg à 15h, salle Erasme, pour un concert de gala qui célèbre leur 45e anniversaire ! Avec des invités, le chœur du Bouclier, la chorale strasbourgeoise et le chœur de Dettwiller. Les prix d’entrées sont à 18 et 22 €, les réservations sont possibles à la FNAC de Strasbourg, sur francebillet, sur billets.rhinwagges@gmail.com ou directement en caisse du soir, non, du jour, ça démarre à 15h ce dimanche au PMC !

Toutes les infos sur rhinwagges point com !

Affiche du concert - Site des Rhinwagges

Dimanche 27 mars à 15 h, Palais de la Musique et des Congrès, salle Erasme.

Réservations par e-mail billets.rhinwagges@gmail.com ; ou à la FNAC, place Kléber à Strasbourg

Tarif : 18 € (prix réduits pour les enfants et les groupes).

Renseignements : www.rhinwagges.com