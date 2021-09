Gironde : Les sorties incontournables de votre weekend les 18 et 19 septembre 2021

Tour d’horizon de vos sorties loisirs pour le weekend des 18 et 19 septembre 2021, avec Kendji Girac en concert et le patrimoine en fête !

Ce samedi soir, Kendji Girac sera à l’affiche de la première édition du Festival des Forges, organisé par la ville de Fargues-Saint-Hilaire et Artedi. Le duo pop folk Franck et Damien et le DJ Bassner complètent la programmation de ce festival musical et festif.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Samedi 18 septembre 2021, à partir de 19h00, à la plaine des sports de Fargues-Saint-Hilaire. Transports. En voiture : 15 minutes depuis Bordeaux centre ou en bus pour y aller, ligne 402 ou 404. Deux bus seront mis à disposition gratuitement de 22h00 à 2h00 du matin pour assurer votre retour après le festival depuis la Mairie de Fargues Saint-Hilaire jusqu'à Lormont La Buttinière. L' arrêt de bus est situé devant la mairie.

Billetterie en ligne ou sur place. Prix du billet par personne est de 19€. Tarif réduit : 17€ (Demandeurs d'emploi, étudiants, personnes en situation de handicap détentrices d'une carte d'invalidité, enfants de -12 ans, groupes de + 10 personnes). Bar et restauration sur place. France Bleu Gironde est partenaire de cette manifestation.

Le patrimoine dans toute sa diversité.

Journées européennes du patrimoine, des idées de parcours pour tous et toutes - Ministère de la Culture

C’est l’évènement du weekend, la 38ème édition des Journées européennes du patrimoine s’anime, cette année autour du thème : « Patrimoine pour tous ». Dans le nord de Bordeaux, l’association Les Vivres de l’Art propose ce samedi de 16h00 à 20h00 des moments de détente et de plaisirs visuels et sonores avec 45 Tours mon amour. Et un dimanche aux côtés du célèbre DJ Grolandais, DJ RICOO de 14h00 à 18h00. Deux temps forts gratuits et en accès libre. Réservations obligatoires uniquement pour les visites commentées du lieu samedi et dimanche à 16h00 sur les Vivres de l’art.

Eysines se dévoile ce weekend !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, avec un voyage dans le temps à la découverte de notre patrimoine local, avec ce samedi 18 septembre de 14h00 à 18h30 visite guidée de la Cabane et rencontre avec des maraîchers. Le point de rendez-vous sera à la cabane maraîchère, rue du Prado à Eysines. Le dimanche, une balade guidée dans les ruelles et impasses du quartier « A Merle ». Rendez-vous à 13h45, parking de l’intersection de l’avenue de la Libération et de la rue Jean Lahary, pour en savoir plus sur son architecture et son histoire. Le dimanche se terminera avec une visite guidée et gratuite de 16h15 à 18h30 du Musée du Maraîchage, abrité au Château Lescombes, 198 avenue du Taillan à Eysines. Le tram D vous permet d’accéder à Eysines, commune de la métropole bordelaise, située à proximité de Mérignac et Blanquefort.

Tout le monde dans le bus !

La Mairie de Targon, propose ce weekend deux circuits gratuits en bus, avec pour thème : les églises romanes en Targonnais. L’intérieur de ces églises est accessible exceptionnellement pour ces Journées européennes du patrimoine. Une guide conférencière apportera toutes les explications nécessaires lors du premier circuit de samedi, long de 50 kilomètres. Traversant les communes de Faleyras, Bellefond, Cessac ou encore Frontenac. Et le dimanche, circuit de 29 kilomètres de Montignac, Ladaux ou encore la Porte de Benauge. Inscription obligatoire auprès de la Mairie de Targon, au 05 56 23 90 13 pour l’un des deux circuits ou pour les deux. Le départ est à 9h00 place du 11 novembre à Targon, commune située à une trentaine de kilomètres de Bordeaux.

Radio France est partenaire des Journées européennes du patrimoine.