Fier de mon 37 : Coup de chapeau aux bénévoles chez les Bodin's

Le spectacle des Bodin’s qui fait carton plein depuis de nombreuses années à la ferme des Souchons tout à côté de Descartes

Près de 900 spectateurs sont reçus chaque soir et pour accueillir tout ce beau monde, les bénévoles sont chaque soir sur le terrain …

Ce sont eux que nous voulions saluer parce qu’ils le méritent vraiment et que l’on ne parle pas toujours assez de ceux qui donnent gracieusement de leur temps.

À 19 h 30, c’est l’heure à laquelle la quarantaine de bénévoles qui « travaillent » sur le site se réunissent chaque soir de représentation. Bertrand, le responsable des bénévoles, est là pour les accueillir.

Ils sont affectés sur 3 pôles, les gradins, la buvette et le parking. Sur le mois de juillet, ils sont 130 bénévoles au total et chaque soir, il y a entre 40 et 50 personnes pour s’occuper des trois postes importants pré-cités.

Et chaque soir la machine se met vite en route, on y retrouve chaque année des habitués et d’autres qui viennent grandir les rangs.

L’ouverture des portes au public se fait chaque soir à 20h40, heure à laquelle tous tous les comédiens, techniciens et bénévoles, sont à leurs poste set dès que la Maria à fait son entrée en scène, et que les premiers rires éclatent … la soirée ne peut être que réussie.

Pour toutes ces petites mains, la soirée ne fait que commencer, elle ne se terminera pas avant 2 heures du matin en moyenne. Certains font même leurs soirées à la ferme avant d’embaucher au petit matin sur leur principale activité.

Ce sont tous ceux qui travaillent dans l’ombre de ce spectacle que j’avais envie de saluer, comme tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année dans différents domaines. Ils méritaient bien que l’on soit fier d'eux. Tous ces Tourangeaux qui nous apportent un p’tit bout de bonheur dans notre quotidien