FIMU 2022 : le programme de la scène Bleu de France Bleu Belfort Montbéliard

La scène Bleu fait son grand retour au FIMU cette année, après deux années perturbées par la pandémie. France Bleu Belfort Montbéliard vous propose concerts et émissions en direct pour vous faire vivre cet événement musical convivial, entièrement gratuit, du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022.

En direct sur France Bleu Belfort Montbéliard

Durant ces trois jours, votre radio vous propose des émissions entièrement dédiées au FIMU pour découvrir les groupes, les animations, les organisateurs, les associations qui oeuvrent à ce que cet événement se passe au mieux pour vous.

Rendez-vous vendredi de 16h à 19h avec Natacha Moustoifa qui plonge au coeur du FIMU, de place en place, de stand en stand, de scène en scène, elle vous tend le micro.

Rendez-vous samedi et dimanche de 14h à 18h avec Stéphane Veaux en direct du studio place Corbis, et Natacha Moustoifa et Brian Mayeur, nos baladeurs qui viennent à votre rencontre.

Stéphane Veaux présente les concerts de la scène Bleu, place Corbis chaque soir à partir de 18h.

Le programme de la scène Bleu, place Corbis

Vendredi 3 juin

18h15 : Gwizdek (France, Pop alternative)

Petit frère du groupe Balthazar, Gwizdek nous parle des rencontres humaines, de l’omniprésence de la technologie avec une pointe d’angoisse du temps. Formé en 2020, Daniel Gwizdek est accompagné sur scène par ses musiciens. Une musique teintée de poésie portée par un projet de musique pop alternative française. Une voix et un ton unique qui ne laisse pas indifférent.



19h45 : Orchestre Jigeen NI (Sénégal, Afro world)

Groupe 100 % féminin composé de chanteuses instrumentistes basées à Dakar, l’Orchestre Jigeen NI est né dans un environnement culturel musical africain dominé essentiellement par des hommes. Leur objectif ? Occuper la scène musicale sénégalaise et internationale et sensibiliser les populations sur leur combat afin de faire changer les mentalités. Elles valsent allégrement entre différents styles comme l’afro, le blues, le reggae, le hip-hop, etc. Une énergie à découvrir lors du festival !



Site internet : jigeenni.net/accueil

Facebook : facebook.com/orchestre.jigeenni.9/

Instagram : instagram.com/orchestre_jigeen_ni/

Twitter : twitter.com/Jigeen_Ni

Youtube : www.youtube.com/channel

21h15 : Pól (Liban, Pop contemporaine)

Venue tout droit de Beyrouth au Liban, on y retrouve Pól et son univers tout aussi aérien que poétique. C’est le coup de cœur du parain de cette édition : Bachar Mar-Khalifé. Musicienne depuis sa plus tendre enfance, c’est à travers un parcours rempli d’expériences que l’artiste construit son art. Par ses chansons, elle dépeint la situation actuelle de son pays sous un aspect mélancolique mais néanmoins optimiste. Accompagné au piano, elle distille une musique intimiste remplie d’émotions. De quoi ravir les plus rêveurs d’entre nous !



Site internet : pol-tunes.com

Facebook : facebook.com/poltunes

Youtube : youtube.com/channel

Instagram : instagram.com/poltunes

23h : SCUFFLES (France, Post Punk/Electro)

Au-delà des vestes de survêtement et des samples de moteurs tuning d’un goût discutable, SCUFFLES c’est un assemblage entre le garage/punk et la techno. Inspiré de La Femme et Vox Low, leur musique se veut percutante, simple et festive. Des lignes mélodiques électroniques teintées de basses et de textes chantés en français, c’est la recette SCUFFLES ! Un concert qui fera danser le FIMU 2022 !



Site internet : twinvertigo.com/artistes/scuffles/

Facebook : facebook.com/scufflesembrouille/

Instagram : instagram.com/scufflesgarage/?hl=fr

Youtube : youtube.com/channel

Samedi 4 juin

14h45 : Sissos (Allemagne, Berlin, Soul Blues)

Sissos est un duo acoustique Australien composé de deux sœurs qui transpirent le talent. Dans un style blues et soul, les harmonies vocales se complètent et nous emportent dans un univers particulier. Accompagnées de guitares et d’harmonicas, les deux voix sauront réchauffer les cœurs et réveiller les sens avec délicatesse !

16h30 : Mr Pelican (France, Pop Chanson)

Originaire de Nancy, Mr Pélican se définit lui-même comme un drôle d’oiseau. Dans un répertoire pop à l’honnêteté désordonnée, le groupe se compose de quatre musiciens tous originaires de Nancy. Très présents sur la scène locale, on a déjà pu les entendre sur des festivals tels que le Nancy Jazz Pulsations ou dans des salles comme L’autre Canal. Un concert qui ne laissera pas indifférent !

Site internet : monsieurpelican.bandcamp.com/releases

Facebook : facebook.com/monsieurpelicanpelican/

Instagram : instagram.com/pelicanistheword/?hl=fr

Youtube : youtube.com/channel

18h : Bilbao Kung-fu (France, Indie Rock)

Bilbao Kung-Fu c’est l’histoire de quatre Bordelais ayant une passion commune : la musique, et plus particulièrement le rock de la scène indé. C’est au lycée que cette histoire commence. Influencé par The Door ou Thee Oh Sees, on y retrouve un univers spontané, enthousiaste et décalé sur un fond old school. Une découverte dont le voyage est la destination !

19h30 : Chelabôm (France, Funk néo soul)

Composé de cinq musiciens d’horizons différents, Chelabôm s’est créé début 2019. Sur des bases funk et néo-soul, on voyage entre la musique Afro, l’Amérique du Sud, les rythmes hip-hop et Jungle, le jazz et le rock. Au centre, une chanteuse tord sa voix comme elle manie les mots, avec une ardeur teintée de lyrisme. En espagnol, en français ou en anglais, le groupe présente un concert d’une intense émotion.

21h : Thaanos (France, Hip Hop/Rap)

Inspiré du héros préféré de son enfance, Thaanos s’impose comme l’un des rappeurs montant de la scène de l’Est de la France. Influencé par des rappeurs des années 1990 tels que IAM ou MC Solaar et du rap plus Newschool comme Georgio ou Scylla, il commence à écrire dès l’âge de ses 15 ans. A travers ses textes, il décrit son monde, son enfance et ses questionnements. De quoi ravir les amateurs de rap !

22h45 : Human Pattern (France, Techno, Minimal techno)

Après un voyage à Berlin, et un véritable coup de foudre pour la techno minimale allemande, Human Pattern se lance le défi de reproduire les sonorités chirurgicales des machines électroniques et les textures abstraites des synthétiseurs uniquement avec son instrument : le saxophone. A l'aide de pédales d'effet de guitare, de microphones en tous genres et de son ordinateur, il détourne cet instrument à vent pour en proposer une version electrifiée, plus froide et synthétique. Human Pattern, c’est une vision inhabituelle du saxophone : sombre, répétitive et minimaliste.

Site internet : human-pattern.com/

Facebook : facebook.com/humanpattern

Instagram : instagram.com/humanpattern

Twitter : twitter.com/patternhuman

Youtube : youtube.com/chan

Dimanche 5 juin

14h : The Woodgies (Suisse, folk)

The woodgies c’est l’histoire de deux sœurs irlandaises nous faisant voyager à travers les mythes celtiques. De par leur univers musical harmonieux, leurs compositions originales sentent bon la chaleur des pubs et le vent des falaises irlandaises. Dans un genre pop/folk acoustique, leur complicité musicale et l'harmonie qui en émane créent un climat serein et ensorcelant.

15h30 : Café Noir (France, Rock)

Ils nous viennent tout droit de Mandeure : Le groupe fait partie des locaux de cette édition ! La recette Café Noir ? Une surdose de rock’n roll et une pincée d’excès aux mélodies sucrées. Le duo se produira sur scène pour un concert rempli de grands coups de riffs brûlés. L’aspect esthétique de leurs clips, digne du cinéma, renforce leur univers 100% rock instrumental. Un concert qui saura ravir les amateurs du genre !

Facebook : facebook.com/cafenoirtravellingrock

Instagram : instagram.com/cafenoir.travellingrock/?hl=fr

Youtube : youtu.be/

17h : Kandy Guira (Burkina Faso, Afro Pop)

Tombée dans la musique dès son plus jeune âge, Kandy Guira a fait ses débuts avec les grands noms de la musique Burkinabé et a pu collaborer avec des artistes influents de la musique Afro comme Manu Dibango. Artiste engagée, elle soutient les enfants malentendants et les femmes sur le continent Africain. Entre l’Europe et l’Afrique, sa musique est un mélange coloré, puissant et festif, qui fera danser le FIMU 2022 !

Site internet : kandyguira.com/

Facebook : facebook.com/KandyGuira.28

Youtube : youtube.com/channel

18h45 : Panache ! (France, Disco funk Pop)

Le groove pour talisman, Panache! est une ode au rêve collectif : une amitié à la recherche de l’antidote face à des horizons de plus en plus flous. Le groupe se compose d’Amélia au chant, Samuel au piano, Pierre à la basse et aux synthés, Félix à la batterie et Raoul à la guitare. Des sonorités disco qui nous plonge dans un univers pop et colorés. Les cinq musiciens nous lancent une invitation à imaginer des paradis communs à travers des mélodies faits d’amour et de festivités. Une énergie pure à découvrir !

20h15 : Mô’ti Têi (France, Folk Pop)

Tout droit venu de Bretagne, Mô’ti Têi est l’un des artistes folks de cette édition ! Une puissance vocale et des riffs influencés par des sonorités anglo-saxonnes, l’artiste voyage à travers la folk, le rock et en passant par des mélodies teintées de blues. Un road trip sensoriel nous transportant dans une ambiance parfois presque cinématographie !

Site internet : motitei.com/

Facebook : facebook.com/motiteimusic

Instagram : instagram.com/motitei/

Youtube : youtube.com/channel

21h45 : Kamarad (France, Post punk)

Entre Joy Division et Sonic Youth, on y retrouve Kamarad ! Le groupe de post punk puise sa force dans les années 70’s. Habitués des salles de concerts et festivals, on a déjà pu les voir à la Laiterie Artefact, ou au Décibulles. Deux guitares brutes et lancinantes, une basse pour coordonner le tout, la batterie qui donne le rythme et la voix froide forment un son résolument abrasif et embué dans une distorsion languissante. Un concert qui ne manquera pas de nous faire danser !

Site internet : kamaradband.com

Facebook : facebook.com/kamaradband

Instagram : instagram.com/kamarad_band/?hl=fr

Youtube : youtube.com/channel

23h15 : 2PanHead (France, Rock, Post Punk)

2PanHeads c’est le petit frère de Paranoid London ! Amoureux du live, le groupe propose un univers disco rock teinté d’influences acid house et post punk. Le rock et la rave party se mélangent et nous donnent envie de faire la fête. Adeptes inconditionnels de la scène, on a déjà pu les voir dans bon nombre de salles et de festivals du Grand Est et de Franche Comté. Un concert qui promet une énergie transcendante. A ne pas manquer !

Site internet : 2panheads.bandcamp.com/

Facebook : facebook.com/2panhead

Instagram : instagram.com/2panheads_2ph/?hl=fr

Youtube : youtube.com/channel