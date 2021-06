VIDÉO - Fin d'année en musique au lycée Ambroise Paré de Laval

Les lycéens d'Ambroise Paré de Laval étaient rassemblés ce mardi midi pour profiter d'un concert de leurs camarades chanteurs et musiciens. "C'est un clin d’œil à la rentrée en musique mise en place depuis deux ans" confie le proviseur, M. Michel Péneau qui y voit un "message fort d'espoir et de joie de vivre" après plus d'un an où les lycéens "ont vécu des choses pas simple".

Piano, flûte, guitare et chant

Sur la scène improvisée dans un coin de la cour de l'établissement, les élèves de seconde et de première de la section musique s'installent avec leurs instruments. Sous la houlette de leur professeur de Musique, Damien Monceaux, ils sont une vingtaine à se relayer au piano, à la flûte, à la guitare ou au chant. "Ils sont un peu impressionnés, c'est la première fois qu'ils jouent devant un aussi grand public" annonce-t-il, invitant les lycéens, rendus quelque peu amorphes par la chaleur, à s'approcher de la scène.

"C'est cool de pouvoir montrer tout ce qu'on a travaillé cette année" se réjouit Anouk, élève de première en spécialité musique. Ils reprennent à leur façon Calogero, Claude Nougaro ou Lady Gaga, et entonnent même une création originale. "C'était assez compliqué à mettre en place comme nos niveaux sont très hétérogènes" estime Violette, elle aussi en première.

Archimède en résidence l'année prochaine

Cet intermède musical était l'occasion pour le lycée d'annoncer la grande nouvelle. Les deux frères du groupe Archimède collaboreront avec la section Musique à partir de septembre prochain. "On est très heureux de travailler avec Fred et Nicolas Boisnard" s'enthousiasme Damien Monceaux."On va monter un chouette projet autour de leur dernier album" détaille-t-il. Objectif, offrir "un grand concert dans la chapelle en fin d'année".

"On est très fier" poursuit le proviseur qui se réjouit de voir ce "groupe emblématique du département" être "aussi proche des jeunes". Réjouissance aussi du côté des élèves concernés, "j'espère qu'ils nous aideront à progresser vers d'autres genre de musique" se projette Violette.

La pause méridienne se conclut avec un passage du groupe adulte. Quelques professeurs et personnels entament des morceaux plus rocks. La sonnerie retentit, retour en classe pour ce dernier après-midi de cours avant l'été.

