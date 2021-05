Finale du concours d'Stimme 2021: et la gagnante est Cynthia Colombo

France Bleu Elsass, L’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) et France 3 Grand Est vous ont présenté la finale du concours de chanson en alsacien et platt, d’Stìmme, ce vendredi 14 mai en direct des Tanzmatten à Sélestat.

La gagnante de d'Stimme 2021 est Cynthia Colombo

Lancée en 2019, cette 4e édition, perturbée par la crise sanitaire, a pu enfin voir désigné sa gagnante. Cynthia Colombo était en lice pour la finale, face à Brigitte Crenner et Delphine Untereiner. Cynthia a obtenu la faveur du jury, et celle du public qui a pu voter en ligne durant la soirée diffusée en direct vidéo sur francebleuelsass.fr.

Brigitte Crenner finit deuxième, Delphine Untereiner à la troisième place. Toutes les trois nous ont gratifié d'excellentes prestations.

Revivez le concert :

Qui est Cynthia Colombo ?

Cynthia Colombo, originaire d’Oberhoffen-les-Wissembourg, habite aujourd’hui à Cleebourg, un joli petit village vigneron. Alsacienne d’origine, elle chante depuis son plus jeune âge et cela fait une quinzaine d’années qu’elle a fait de la musique son métier, en tant que professeure de chant.

Véritable passionnée, elle explique que le chant est devenu comme un « maître de vie ». Dans son quotidien, elle « aime accompagner les gens à exprimer leurs émotions au travers du chant ». Qu’ils soient chanteurs solos ou chanteurs de chœurs, elle les amène à découvrir et à perfectionner leur potentiel vocal.

Au-delà de son métier, elle est avant tout une chanteuse passionnée qui aime faire vibrer, faire rêver et célébrer la vie avec le public.

Elle participe au concours d’Stìmme pour la première fois en 2018 et se qualifie parmi les dix pré-selectionnés. Suite à cette première expérience, son entourage l’incite à réitérer l’aventure et la voici aujourd’hui parmi les trois finalistes encore en lice.

Pour cette deuxième participation, elle a choisi de réinterpréter en alsacien « La vie en rose » d’Edith Piaf, un grand classique de la chanson française qui traverse les générations. L’histoire de cette chanson lui évoque le bonheur de vivre une belle histoire depuis tant d’années et reflète également son état d’esprit du moment : gratitude et positive attitude !

Cynthia pratique l’alsacien depuis son plus jeune âge et le transmet à ses enfants. L’alsacien est pour elle une véritable richesse, et la musique un outil pour moderniser ce patrimoine linguistique.