Rencontre avec Flavia Coelho, musicienne brésilienne, au Festival Les Suds à Arles pour France Bleu Provence

Rencontre métissée avec la plus Marseillaise des Brésiliennes !

Flavia Coelho au micro de Mélanie Masson Copier

Flavia Coelho a parcouru tous les chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavés de Paris, puis Marseille, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie. La musique est faite de cette alchimie. Elle est immatérielle, une vibration cosmique qui se déplace dans l’air : des touffeurs caniculaires aux brises glaciale, elle résonne sous toutes les latitudes. Ça, Flavia le sait aussi. Son chant a résonné des rades aux abris-bus, des cafés concerts aux plus grands festivals du monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans la vie », annonce-t-elle avec son irrésistible sourire. Flavia Coelho vit son plus bel âge, tant personnel qu’artistique. Ne vous fiez toutefois pas aux apparences car derrière sa voix sensuelle, son sourire incandescent et sa présence solaire, un flow percutant distille des textes engagés en réponse à la politique du Président Jair Bolsonaro. En témoigne son quatrième album, DNA. Enregistré entre le Quartier Latin et le Var, les deux studios de Victor Vagh-Weinmann, il brille par son hybridité musicale.

Mélanie Masson l'a rencontrée aux Suds à Arles, pour France Bleu Provence, sous les étoiles de l'été 2021. Un entretien positif, engagé, ensoleillé à partager sans modération !