Flo Delavega à la rencontre de son public dans le Sud Ouest

S’il s’est fait connaître du grand public en duo avec Jérémy Fréro, c’est bien en solo que Flo Delavega poursuit sa route. Un album “Rêveur forever” sorti au printemps 2020 et une toute nouvelle aventure aussi : la sortie ce 25 octobre 2022 de son premier livre “Sur le chemin des rêves” (éditions Jouvence).

Sur le chemin des rêves… et des dédicaces en Gironde

“Je vous écris depuis ce lieu où naissent les rêves, depuis cet instant magique juste avant que le jour se lève…” Ces mots résonnent et restent en tête. Ils sont signés Flo Delavega . Le musicien devient auteur et se livre sur son itinéraire de vie. Il vient présenter “Sur le chemin des rêves” lors de dédicaces dans le Sud Ouest à Anglet et Aire sur Adour, mais aussi en Gironde. Rendez-vous de 15h à 19h, le mardi 25 octobre au Cultura de Mérignac , le mercredi 26 octobre au Cultura de La Teste et le samedi 29 octobre à la FNAC de Bordeaux .

"Sur le chemin des rêves", le premier livre de Flo Delavega

La Gironde dans le coeur

Ces dédicaces vont ravir ses nombreux fans girondins… et l’artiste lui-même ! Car, si Flo Delavega est désormais installé au cœur de la forêt des Landes, il n’en oublie pas son attachement à la Gironde. Il l’a prouvé en se prêtant au jeu du match Landes vs Gironde lors de son passage dans les studios de France Bleu Gironde le 20 octobre 2022.

Lors de son passage dans les studios de France Bleu Gironde, Flo Delavega a raconté son changement de vie, ses prises de conscience… et de recul. C’est aussi cela qu’il partage avec le lecteur dans son livre “Sur le chemin des rêves”. Suivre son chemin est un laboratoire à ciel ouvert, une source de réponses et d’inspiration extraordinaire.

