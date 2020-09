Flo Delavega rêve d’un “Printemps Éternel” chez lui, dans les Landes

On est allé à la rencontre de Flo Delavega, chez lui à Sabres, pour découvrir et redécouvrir cet artiste doux et rêveur qui inspire la quiétude. Il s’est confié au micro de France Bleu Gascogne …

La fin des Frero Delavega … et depuis ?

Flo Delavega a troqué sa vie d’artiste à Paris pour une vie paisible dans les Landes il y a 3 ans, il nous dit pourquoi …

Flo Delavega - Partie 1 Copier

Une nature omniprésente dans ses inspirations

C'est en s'entourant d'un cadre naturel, en plein milieu de la forêt landaise, que Flo Delavega puise son inspiration.

Flo Delavega - Partie 2 Copier

Un brin de reggae, une touche de soleil et une belle dose de bienveillance

Un festival dans son jardin, une chanson qui incite à écouter ses rêves et à être la meilleure version de soi-même chaque jour ... ce sont les projets de Flo Delavega qui a profité de sa courte "retraite" dans les Landes pour revenir encore plus motivé !