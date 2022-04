Flo Malley, un cœur rouge au Bikini

Le candidat emblématique de The Voice 1 et All Stars est en concert ce vendredi 22 avril au sud de Toulouse et sort en même temps un titre extrait de son futur EP : "Coeur Rouge"

Avant la sortie de son EP en septembre 2022, Flo Malley choisit de présenter son titre Coeur Rouge dans "Circuit Bleu, Côté Culture". L'aveyronnais originaire d'Espalion (12) est aussi en concert au Bikini de Ramonville ce vendredi 22 avril puis le 26/04 à Montpellier. Flo Malley a accompagné différents artistes (Mylène Farmer, Nicoletta, Aya Nakamura) en studio, en télé et en tournée ces dernières années. Flo Malley interprétera ce titre "Cœur Rouge" sur la scène de « The Voice - La Suite » (TF1) ce samedi 23 avril après 23h. Ecoutez Circuit Bleu, Côté Culture.

Chaque étape du Big Tour fête la culture et le divertissement français avec les groupes phénoménaux et habitués des festivals L.E.J ou Skip The Use, les Talents de The Voice et de The Voice All Stars Terence James, Casanova, Flo Malley et Victoria Adamo, et les célèbres danseurs Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova et Christian Millette. Le Big Tour passe par le Bikini. Interview sur France Bleu Occitanie.