Florent Pagny de retour à Bordeaux en 2022

Florent Pagny débute sa tournée des 60 ans chez nous par 2 soirées à l' Arkea Arena de Floirac le samedi 6 novembre 2021, symboliquement le jour de ses 60 ans, et le dimanche 7 novembre 2021. A la veille de l'événement, c'est un joli cadeau que vient de faire le chanteur à ses fans: Le coach de The Voice annonce qu'il reviendra à Bordeaux en 2022 pour un 3ème concert, le 2 mars. La billetterie est ouverte.

La tournée des 60 ans

Florent Pagny part en tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique pour une série de concerts qui s'annoncent inoubliables: il interprètera ses plus grands tubes. L'artiste aux 15 millions d'albums vendus devrait chanter sur scène "Savoir aimer" désignée chanson préférée des auditeurs de France Bleu Gironde, mais également "Si tu veux m'essayer", "Bienvenue chez moi", "Et un jour une femme".

"L'avenir", le 20ème album

C'est en septembre 2021 que Florent Pagny a annoncé partir à la rencontre de son public pour cet anniversaire, en même temps que sortait son vingtième album "L'avenir".