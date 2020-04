Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine chantent Pour les Gens du secours

Les trois plus grands artistes de la chanson française unissent leurs voix dans une chanson caritative au profit des hôpitaux de France et du personnel soignant.

Pour les Gens du secours

Tout commence par une volonté de soutenir toutes celles et tous ceux qui luttent pour notre santé. Trois amis : Florent, Pascal et Marc se connectent. Lavoine écrit, Obispo compose, Pagny les rejoint à l’interprétation. Quelques échanges plus tard entre les trois coachs de The Voice et une chanson était née. Chacun enregistre sa partie depuis son lieu de confinement.

Pagny, Obispo, Lavoine : trois grands noms de la chanson française à l’unisson Pour les Gens du secours. Les trois artistes ont tenu à ce que leur engagement personnel soit porté par l'association Le Collectif qui oeuvre pour les enfants hospitalisés.

Le Collectif reverse l’intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l’intégralité des droits d’auteurs à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.

Pour les Gens du secours - Boldatwork - Vincent Losson & Olivier Gillard

Florent Pagny

Depuis 30 ans, Florent Pagny enchaîne les tubes : N'importe quoi, Si tu veux m'essayer, Bienvenue chez moi, Caruso, Savoir aimer, Chanter, Et un jour une femme, Ma liberté de penser, Les murs porteurs ou plus récemment Rafales de vent. Il a déjà vendu plus de 15 millions de disques et collaboré avec les plus grands artistes. Sa palette de talents ne se limite pas à la chanson puisqu'il est également comédien au cinéma (19 films) et à la télévision (une dizaine de téléfilms et séries).

Pascal Obispo

25 ans de carrière, près de 5 millions d’albums vendus, 50 tubes à son actif dont Lucie, Fan, Tombé pour elle, Millésime, L’important c’est d’aimer… Pascal Obispo est un artiste incontournable de la scène française au palmarès exceptionnel. Egalement créateur et producteur qui n'hésite pas à mettre son talent au service des autres, ce faiseur de tubes a écrit et réalisé des succès pour les plus grands : Johnny Hallyday, Florent Pagny, Michel Delpech, Zazie, Lionel Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natasha St-Pier ou encore Patricia Kaas et Calogero.

Marc Lavoine

Il incarne le chic à la française et entretient une belle histoire d’amour avec le public français depuis 35 ans. Auteur, interprète, Marc Lavoine est certainement l’une des plus belles plumes de la chanson française, un amoureux des mots qui compte de nombreux tubes incontournables à son actif Elle a les yeux revolver, Le parking des anges, Paris, Bascule avec moi, Chère amie, Toi mon amour, C’est ça la France, Qu’est-ce que t’es belle, J’ai tout oublié, Je ne veux qu'elle… Artiste aux multiples talents, Marc Lavoine mène avec succès une triple carrière de chanteur, écrivain (l’homme qui ment) et acteur (il compte près de 30 films à son palmarès).

Les paroles

Pour les gens du secours

Ceux qui sauvent les vies

N’importe quel jour

A n’importe quelle heure

Pour que battent les cœurs

Pour les gens de secours

qui lancent les ambulances

Refusant de croire a la fatalité

Stoppant le compte à rebours

Une chanson d’amour

Pour les gens du secours

Pour les gens du secours

Une chanson d’amour

Pour les gens du secours

infirmiers de la terre

Tous les maillons de la chaîne humanitaire

Gardiens de la lumière

Pour les gens du secours

Quelques mots dans les airs

Pour un nouveau printemps

Un autre avenir

Quelques mots pour vous dire

Une chanson d’amour

Pour les gens du secours

Pour les gens du secours

Une chanson d’amour

Un jour se prendre dans les bras

Demain la main dans la main

Des larmes et des baisers sur les joues

Demain nous serons là

À se souvenir de vous

Les gens du secours

À se souvenir de vous

Une chanson d’amour

Pour les gens du secours

Pour les gens du secours

Une chanson d’amour