En cette rentrée 2021, le chanteur nous offre un double cadeau : un 20e album, à découvrir sur notre antenne ce vendredi 17 septembre, et une nouvelle tournée en partenariat avec France Bleu.

Florent Pagny revient avec un 20e album "L'Avenir" et une nouvelle tournée

À l'aube de ses 60 ans qu'il fêtera en novembre, l'artiste aux 15 millions de disques vendus, propose un nouvel album studio intitulé "L'Avenir" qui marque ses retrouvailles avec Calogero. Dix titres inédits à découvrir dans nos programmes toute la journée du vendredi 17 septembre et bientôt sur scène lors d'une tournée anniversaire, en partenariat avec France Bleu.

À découvrir sur France Bleu

Le vendredi 17 septembre, jour de la sortie de ce nouvel album de Florent Pagny, France Bleu diffuse dans ses programmes les dix titres extraits de "L'Avenir". Une interview réalisée par Laurent Petitguillaume est également à découvrir tout au long de la journée. Et restez bien à l'écoute, de nombreux albums sont à gagner !

Les morceaux du dernier album de Florent Pagny

"L’avenir" "L’instinct" "L’idéal" "Les passerelles" "Les arbres se souviennent" "Les nouveaux rêves" "Comme avant" "Toi et moi" "Quand elle rentrera" "Plus ta voix"

L'Avenir

Dans ce nouvel album de Florent Pagny, Calogero signe arrangements, orchestration et réalisation. Huit ans après le succès historique de l’album "Vieillir avec toi", certifié disque de diamant, il signe ou cosigne la composition de neuf des dix chansons. Plusieurs paroliers avec lesquels il aime travailler sont présents au rendez-vous : Paul École, Marie Bastide, Bruno Guglielmi (notamment "L’Instinct", le premier single, composé par Gioacchino, son frère aîné).

Au générique, également, des chansons signées de Carla Bruni, Barbara Pravi ou Julien Clerc. La chanson "L’Avenir", qui ouvre l’album, est de Serge Lama, qui collabore pour la première fois avec son cadet immensément populaire.

Comme toujours, Florent parle un peu de lui ("L’Instinct", "Toi et moi"), de l’humanité ("Les Passerelles"), des tragédies ordinaires de nos vies ("Comme avant", "Quand elle rentrera", "Plus ta voix") mais surtout d’espérance – cette espérance d’autant plus vitale quand la vie nous heurte ("Les arbres se souviennent", "Les Nouveaux rêves", "L’Idéal", "L’Avenir").

La Tournée des 60 ans

Le coach de "The Voice All Stars" diffusé sur TF1, entamera prochainement une tournée à travers la France, en partenariat avec France Bleu. Elle débutera symboliquement le 6 novembre, jour de son 60e anniversaire, à l'Arkea Arena de Bordeaux. Puis il passera par Lille, Amiens, Rouen, Rennes, Bruxelles, Nantes, Strasbourg, Genève, Lyon, Aix-en-Provence, Nice, Montpellier, Toulouse ou encore Paris à La Seine Musicale du 12 au 19 mars 2022. L'occasion de redécouvrir en live tous les tubes du chanteur, comme "Bienvenue chez moi", "Savoir aimer", "Ma liberté de penser" ou encore "Les murs porteurs".

