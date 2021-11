FOAMS, un groupe à l'univers électro dans la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Composé de Sophia, Paul, Anatole, Ferdinand et Alexandre, FOAMS distille une pop électro narrative à l'énergie rock. Un groupe aux attaches familiales berrichonnes, venu défendre dans la Nouvelle Scène un 1er EP "Are you satisfied" construit en quatre temps !