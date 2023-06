France Bleu Alsace fête la musique !

Pour fêter la musique ce 21 juin, nous serons Place Saint Nicolas aux Ondes, dans le quartier de la Krutenau au coeur de Strasbourg. Nous vous donnons rendez-vous avec les artistes sélectionnés par France Bleu de 18h à 21h30. Maxime Dillinger se baladera dans les rues de Strasbourg, à la rencontre des artistes et du public.

Au programme de la scène France Bleu

18h00 : JJH Potter

Inscrit dans la lignée des auteurs-compositeurs-interprètes, jjh potter est un artiste indie folk basé à Strasbourg. Entre douceur et démons intérieurs, jjh puise son inspiration dans les sentiments humains pour nous offrir des chansons aussi intimistes qu’authentiques. Aux autoroutes musicales, il préfèrera les routes secondaires pour écrire des histoires touchantes et sincères, toujours en quête du mot juste et de l’accord parfait. Songwriter depuis son adolescence, son univers se dessine et prend vie au fil des concerts et rencontres artistiques.

JJH POTTER - 7 Y (Official video)

19h00 CONTREMEUTE

Contremeute est labellisé « repérage Radio France ». Contremeute, c’est de la poésie noire portée par un son post-punk. Le groupe surfe sur un parlé-chanté français à la Bashung tout en revendiquant sa parenté avec la scène anglo-saxonne actuelle (Fontaines D.C., Shame, Squid, Idles). Le premier EP du groupe, "Le courant nous revient", nous plonge dans une ambiance caniculaire où se mêlent bikinis fluos, dancefloor, panique générale et chaleur humaine.

CONTREMEUTE • FEMME ÉLECTRIQUE (CLIP)

20h15 DuR ChaToN

DuR ChaToN est le fruit de la rencontre entre la chanteuse et plasticienne Sophie Laronde et le producteur de musique électronique Nico « Moldav ». Ce félin déambule agilement entre pop provoc et électroclash synthétisé. Le tout est porté par des paroles à la fois franches, françaises et poétiques.

DuR ChaToN - RAGIN BALT

Les inter-plateaux seront accompagnés par le groupe de reprise en francais, La Touche Francaise.

