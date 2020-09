France Bleu Azur fête les 40 ans du réseau France Bleu avec des invités prestigieux

Cela fait 40 ans maintenant que nos 44 radios locales vous informent et vous divertissent chaque jour, au plus près des territoires et des humains qui les font vivre...

Alors ce vendredi 25 septembre, on fait la fête sur France Bleu Azur !

Une journée qui s'annonce festive autour d'invités prestigieux qui nous l'honneur et la joie de venir partager un moment avec nous.

6h-9h : Nagui

Saviez-vous que Nagui a fait ses débuts à France Bleu Azur ? Plus précisément en 1982 à "Radio France Côte d'Azur" qui était alors le nom de votre radio...Il passe son enfance et son adolescence à Cannes avant de débuter sa carrière audiovisuelle chez nous...la preuve en vidéo !

Il sera avec nous, lors de la matinale.

9h-10h : Michel Boujenah

Humoriste, Acteur multi-césarisé, réalisateur, et résident des Alpes-Maritimes, Il vient en voisin ! Il sera présent dans Matin Bonheur, votre émission vie pratique, animée par Jeannelle Bernart...ça promet un beau moment de radio !

10h-12H : Mado la Niçoise

Mado, alias Noëlle Perna, est une vrai niçoise ! depuis son café théâtre situé dans le vieux Nice, On évoquera son actualité, son attachement à sa ville et cuisine, dans les Toqués avec Jeanelle Bernart.

Et l'après-midi sera musicale !

Plein d'invités musicaux durant toute l'après-midi sur France Bleu Azur ! Pour l'occasion, Tapis Rouge, l'émission quotidienne d'Adrien Mangano devient Tapis Bleu !

Mais avant, Tristan Casara, alias The Avener, un autre niçois illustre sera parmi nous. Le DJ, né à Nice en 1987, s'est fait connaitre en animant les nuits niçoises à seize ans notamment au club L'Iguane café, devenu le Gues'T, avant de conquérir les charts mondiaux.

Tapis Bleu avec Carla Lazzari, Talissa et les Kitchies

Talisa

Elle s'est faite remarquer lors de sa participation à l'émission The Voice Kids sur TF1 en 2018, avec sa reprise de Rihanna au moment des auditions à l'aveugle

Carla Lazzari

Une autre jeune artiste niçoise découverte lors de la 5ème saison de The Voice Kids, elle a représenté la France avec la chanson Bim bam toi lors du concours Eurovision de la chanson junior 2019.

The Kitchies

Jonathan, Florent et Yannick forment The Kitchies en septembre 2010. Dès leur retour à Nice, ils sortent 2 Ep, « Time Square » (2012) et « Tour 2013», avant d’être rejoints par Arnaud pour la sortie de leur 3e Ep « Fan » (2014). Dans la lignée de Phoenix, Vampire Weekend ou Metronomy, le groupe The Kitchies allie mélodies pop efficaces et rythmes jungle entraînants. Après être partis en Angleterre, à Brighton précisément, ces Niçois ont décidé de parfaire leur musique sur la Côte d’Azur puis de partir à l’assaut des scènes européennes.