France Bleu Belfort Montbéliard en direct du FIMU 2021

Le FIMU 2021 aura bien lieu du 10 au 12 septembre 2021, décalé pour raison de crise sanitaire. France Bleu vous fait vivre l'évènement en direct samedi et dimanche.

Traditionnellement le Festival International de Musique Universitaire a lieu à la Pentecôte. Cette année, en raison de la crise sanitaire, les organisateurs ont décidé de le décaler à septembre. Vous pourrez profiter des scènes musicales du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021 au centre-ville de Belfort.

France Bleu Belfort Montbéliard en direct

Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes de Belfort de 15h à 18h45 le samedi et de 15h à 19h le dimanche. Tous les concerts qui se déroulent dans cette salle sont présentés par Stéphane Veaux, avec à l'antenne : Stéphane Veaux, Brian Mayeur et Théo Martin.

Au programme :

interviews des acteurs du FIMU et des artistes,

le baladeur à la rencontre du public qui vous fera vivre l'ambiance de ce FIMU un peu particulier,

showcases avec les groupes The Trouble Notes, Ming Vocal Quartet, Aencre, Iniskord, Flavia Coelho, Yerba Project, Sina Kienou et Bedenya...

des extraits de la scène d'Emilie kanem Cerito, Onde, Czezare, Flaur...

Tout ça à vivre en direct sur votre antenne pour profiter du FIMU depuis chez vous, et pour ceux qui viendront à notre rencontre sur place.

En savoir plus sur le FIMU 2021

Organisé et financé par la Ville de Belfort avec le soutien des associations étudiantes de l’Aire urbaine, le FIMU de Belfort se déroule chaque année, et exceptionnellement cette année du 9 au 12 septembre. La cité du Lion se transformera en une majestueuse scène musicale internationale avec la représentation de près 450 musiciens étudiants et amateurs originaires d'une quinzaine de pays différents.

Protocole sanitaire

Conformément aux directives des autorités, un pass sanitaire valide sera demandé aux entrées du festival (à partir de 18 ans). Pour accéder au festival il faudra présenter un pass sanitaire valide et justifier de son identité. Le port du masque sera obligatoire sur le site à partir de 12 ans.

Un stand de test antigénique

Un centre de test antigénique installé par l'Unité Mobile de Premiers Secours du Territoire de Belfort sera ouvert le jeudi et le vendredi de 18h à 23h30, le samedi de 12h à 23h30 et le dimanche de 12h à 21h30 rue du Docteur Fréry près de la CCI pour toute personne souhaitant réaliser un test antigénique afin d’obtenir son pass pour le festival.

Infos pratiques : venir au FIMU

Liaisons quotidiennes au départ de Gare de l’Est (Intercités) ou Paris Gare de Lyon (TGV). Puis prendre la ligne de bus Optymo n°3 de la gare TGV au centre-ville de Belfort.

Puis prendre la ligne de bus Optymo n°3 de la gare TGV au centre-ville de Belfort. Liaisons TER Région Bourgogne – Franche-Comté. La Région Bourgogne/Franche-Comté s'associe au FIMU en proposant une tarification spécifique à destination de la gare de Belfort. L'offre tarifaire TER se déclinera ainsi : 2€ l'aller-retour pour les enfants de moins de 12 ans (gratuit pour les moins de 4 ans), 4€, 10€ ou 24€ l'aller-retour pour un adulte en fonction de la gare de départ. Ces billets seront en vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté et sur l'Assistant SNCF dans la limite des places disponibles.



La Région Bourgogne/Franche-Comté s'associe au FIMU en proposant une tarification spécifique à destination de la gare de Belfort. L'offre tarifaire TER se déclinera ainsi : 2€ l'aller-retour pour les enfants de moins de 12 ans (gratuit pour les moins de 4 ans), 4€, 10€ ou 24€ l'aller-retour pour un adulte en fonction de la gare de départ. Ces billets seront en vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté et sur l'Assistant SNCF dans la limite des places disponibles. Navettes Optymo gratuites pendant le festival. Départ Parking Techn’hom, 3 Chênes → Clémenceau. Toutes les 20 minutes.

Départ Parking Techn’hom, 3 Chênes → Clémenceau. Toutes les 20 minutes. En voiture. Autoroute A36, sortie « Belfort Centre » ou « Les Glacis du Château ». Stationnement conseillé sur le parking Techn’hom, d’où partent des navettes bus Optymo gratuites jusqu’au cœur du festival. De nombreux parking existent en périphérie de centre-ville de Belfort pour pouvoir se garer : Parking de l'Epide, Parking du Char Martin, Fort Hatry, Maison du Peuple, Parking du 14 juillet.

En savoir plus sur le programme :