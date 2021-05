France Bleu vous invite en VIP dans ses studios. Inscrivez-vous !

A l'occasion de la 1ère Fête de la Radio, qui aura lieu du 31 mai au 5 juin 2021, découvrez les coulisses de votre radio préférée et les joies du micro en animant l'émission Top Chrono, notre grand jeu quotidien.

Jeudi 3 juin, France Bleu Belfort Montbéliard fête la radio et vous invite à découvrir ses coulisses et ses métiers : technicien, animateur, chargé d'accueil, journaliste, responsable des programmes, directeur, ...

Vous verrez également l'envers du décor, la préparation d'une émission, d'un journal et cerise sur le gâteau, vous aurez la chance d'être derrière le micro, de co-animer en direct le jeu Top Chrono et de repartir avec le plein de cadeaux aux couleurs de France Bleu.

Comment participer !

Pour participer et être les acteurs de cette journée unique en VIP, dites-nous en un peu plus sur vous, pourquoi vous aimez la radio et ce que représente France Bleu dans votre quotidien. Remplissez le questionnaire dans le module d'inscription ci-dessous avant le 23 mai 2021 à minuit.

A vos claviers et rendez-vous le 3 juin pour fêter ensemble la radio !