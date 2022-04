France Bleu Bourgogne part en live avec ATMA !

Profitez du groove d'ATMA ! Ce groupe dijonnais voit le jour en 2019 sur de bonnes bases de funk ! S'ajoutent ensuite une bonne dose de rock, un peu de disco, tout ça dans une harmonie parfaite... France Bleu Bourgogne part en live avec Guilain, Thomas, Léo, Antonin, Luc et Robin !

Luc, Thomas, Antonin, Léo, Guilain et Robin en live sur France Bleu Bourgogne !

ATMA, ce sont 6 garçons dans le vent qui nous racontent leur rencontre, leur parcours, leur travail. France Bleu Bourgogne vous présente Guilain à la basse, Thomas au trombone, Léo à la guitare et au chant, Antonin au saxo, Luc au clavier et Robin à la batterie, découvrons ATMA !

ATMA - Don't Stop Copier

ATMA, ça veut dire quoi ?

ATMA - Let it Roll Copier

Malgré le covid, ATMA a tenu bon ! Léo, Guilain, Thomas, Luc, Antonin et Robin restent inspirés et motivés... Les projets s'enchaînent et les titres aussi !

ATMA - Don't be Shy Copier

ATMA, ça envoie ! © Radio France - Caroline PAUL

ATMA - Fallin' Copier

Les prochains concerts de ATMA :

- samedi 18 juin : Fête de la Musique d'Ancey

- jeudi 21 juillet : Nocturnes d'Arnay le Duc