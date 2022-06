France Bleu Bourgogne part en live avec Jay Lü !

Jay Lü est auteur, compositeur et interprète, il a grandi à Auxonne, il est aujourd'hui Dijonnais, il s'inspire de sa vie, de ses sentiments et de ses relations pour écrire des textes forts et sensibles à la fois. Laissez-vous séduire par la pop énergique de Jay Lü, un artiste solaire et irrésistible !

On fait connaissance ?

Qui est Jay ? D'où vient-il ? Depuis quand la musique est sa passion ? Les réponses à ces questions sont à écouter ici !

Jay Lü - Viens Copier

Jay se raconte en chanson

Jay Lü s'inspire de tout pour écrire ses chansons : sa vie, son quotidien, ses amours, ses épreuves, ses sentiments et ça se passe souvent la nuit...

Jay Lü - Sans Peur Copier

Jay Lü, sensible et sincère... © Radio France - Caroline PAUL

Un amour fraternel qui nous emmène Jusqu'à Jupiter

Jay Lü est venu enregistrer ce live accompagné de sa sœur adoptive Coralie, avec qui il a une relation fusionnelle et une complicité magique. L'histoire avec sa "sœur de cœur" est à écouter ici !

Jay Lü - Jusqu'à Jupiter Copier

Jay Lü, un artiste fort, battant, fier et grand !

Jay Lü - Battant Copier

Corps Volcaniques, l'EP 5 titres de Jay Lü sorti en novembre 2021 © Radio France - Caroline PAUL

Et sinon, comment ça va ?

Vous êtes conquis ? Vous avez envie de suivre Jay Lü ? Ecoutez la suite, Jay vous dit précisément où et comment le retrouver !

Jay Lü - Ca va Copier