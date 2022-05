France Bleu Bourgogne part en Live avec Rive Gauche !

Fred Vanet, fondateur, auteur, compositeur et interprète de Rive Gauche est notre invité. Il nous présente Les Suites de Brassens, 7ème album du groupe, 12 chansons librement inspirées de l'homme à la pipe. On découvre l'artiste et on écoute ses titres dans France Bleu Bourgogne part en Live !

Rive Gauche : chanson française, réaliste, poétique et sincère

D'où vient le nom Rive Gauche ? C'est quoi le style Rive Gauche ? Pourquoi "Les Suites de Brassens" ? ... Les réponses sont à écouter ici !

Histoire d'une Faussaire - Rive Gauche Copier

Les Suites de Brassens, 7ème album de Rive Gauche

Fred Vanet, un artiste en décalage...

L'inaptographe - Rive Gauche Copier

A Dijon, y a un endroit incontournable !

Bistrot - Rive Gauche Copier

Fred Vanet nous donne rendez-vous rue Berbisey, au bar de l'Univers à Dijon et rend hommage à son ex-patron emblématique Jean-Louis, place aux souvenirs et aux anecdotes croustillantes !

Fred Vanet, auteur, compositeur et interprète de Rive Gauche

Une panne d'inspiration peut être une source d'inspiration - Fred Vanet

Le non-orage - Rive Gauche Copier

Hommage à un chat

Archibald - Rive Gauche Copier

