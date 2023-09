France Bleu Breizh Izel en direct du Festival Ilophone 2023

L’ Ilophone est le plus à l’ouest de tous les festivals de France ! Retrouvez Axel Perret et ses invités en direct du Festival entre 16h00 et 18h00 ce vendredi 8 septembre

Festival Ilophone 2023 France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival Ilophone à Ouessant les 8, 9 et 10 septembre 2023 Teaser Ilophone 2023 En direct du Festival Ilophone à Ouessant entre 16h00 et 18h00 ce vendredi 8 septembre, Axel Perret reçoit :

Pauline Bourda, Coordinatrice du Festival

Hélène Prigent, Editrice Les Îliennes

Xavier Peuziat, Responsable de la technique du Festival

Agathe Seité - Bénévole sécurité et Molénaise

Sophie Régodiat, La Brasserie des Maouts à Ouessant

Marie Richaud, Les Vaches aux 4 Vents à Ouessant

Phil Malgorn, Programmateur du Festival

Le groupe Celkilt

Mademoiselle K