France Bleu Breizh Izel présente EVA HELIA - "CONFIDENCE" - Clip participatif de confinement

EVA HELIA - "CONFIDENCE" - Clip participatif de confinement -

Vous avez été une soixantaine à me suivre dans ce projet en m’envoyant vos vidéos. Par ordre d’apparition un IMMENSE MERCI à :

Steven - William - Laurence - Virginie - Corinne - Sébastien - Axel - Estelle - Lucie - Laure - Jules - Andreï - Tegwenn - Luna-May - Coline - Nicolas - Denis - Marjorie - Killian - Séverine - Floriane - Sarah - Zoé - Marion - Florian - Kevin - Ana - Maëlys - Maëlle - Lila - Régis - Stéphane - Mathieu - Jean - Jérémy - Philippe - Sarah - Liza - Nolwenn - Mathieu - Lénaick - Patrice - Léa - Thomas - Arélaune - Paolo - Cyrille - Lilwenn -Mathilde - Magali - Louna - Nicolas - Steven - Julien - Paul - Anthony - Pauline - Sylvie - Thomas - Natacha - Bernard - Lylwenn - Enora - Maïna - Mickael .

MERCI à Florian et Alain Cahuzac : Arrangements: Guitare / Basse / Rythmique / Mastering.

MERCI à @Patrice Langlois pour l’aide au Mixage.

MERCI à Sylvie Bozoc pour le Montage.

--> La petite histoire qui se cache derrière « CONFIDENCE » :

"Au tout début du confinement j’ai ressenti le besoin d’écrire une chanson sur ce que l’on vit en cette période. Evoluant d’habitude «seule en scène" et dans la création, J’ai eu plus que jamais l’envie de collaborer, de partager ces émotions avec vous et d’en créer quelque chose d’unique qui nous rapproche en cette période d’isolement. C’est pourquoi j’ai lancé l’idée d’un clip participatif sur la Page et sur Instagram le 5 avril dernier. Je vous ai demandé de m’envoyer de courtes vidéos prises de chez vous qui illustrent votre confinement. A ma plus grande joie, vous avez été une soixantaine à me suivre dans ce projet en m’envoyant vos petites bulles de vie de confinés. Le clip du titre «confidence» à donc été réalisé avec vos vidéos.

Par ailleurs, dans cette même idée de collaboration et de connexion au delà de l’isolement, j’ai proposé à Florian Cahuzac Mazziotta, jeune musicien compositeur, (rencontré sur Instagram quelques temps avant le confinement) d’apporter sur mon morceau quelques notes de guitares et une rythmique. Il a tout de suite adhéré a l’idée et nous nous sommes mit à faire du «télé-travail de musicien» en s’envoyant nos prises réciproques. Le morceau a donc fait plusieurs allez-retours entre les Monts d’Arrée où je suis en confinement et Montpellier ou Florian est confiné. Ce projet a impliqué beaucoup de personnes de tous les âges et des quatre coins de la France. Je suis heureuse de me dire que ce titre a pu rassembler autant de personnes d’horizons différents et que le morceau a voyagé bien plus que nous tous en cette période difficile. « Confidence » est un petit témoin pluriel de ce que nous vivons en ce moment .

Ce morceau est un clin d’oeil à tous les confinés, les personnes isolées, les soignants , les télé-travailleurs, les enfants, les personnes âgées, les rêveurs et tous ceux qui ont peur… les malades, les artistes, les étudiants, les intermittents, les commerçants, les chômeurs, les professeurs, les journalistes, les indépendants, les caissiers, les amoureux éloignés… .J’ai voulu exprimer par ce morceau comme une «confidence pour un conflit dense» en y partageant mes interrogations, mes émotions face à ce virus qui bouleverse nos vies. L’idée était d’en faire un clip joyeux et vivant aux multiples visages, puisque nous sommes isolés mais pas déconnectés! Vous avez été plusieurs à me confier avoir pris plaisir à participer en vous filmant de chez vous, et rien que pour ça « Confidence » prend à mes yeux tout son sens".

N’hésitez pas à le partager autour de vous. Prenez bien soin de vous !