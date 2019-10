France Bleu Collector présente Simply Red Live

1er Mai 1985

C'est le top départ international pour le groupe Simply Red qui sort le 1er mai 1985, son premier album avec le tube Money's Too Tight (To Mention). L’album reste 17 semaines classé au Top 50 et rentre dans le Billboard américain à la 28e place.

Pochettes des albums de Simply Red

50 Millions

Chiffre colossal à ce jour, Simply Red a vendu plus de 50 millions d’albums sur l’ensemble de sa carrière dans le monde entier. Et ce n'est pas fini, ce 8 novembre sort le nouvel album de la formation britannique intitulé Blue Eyed Soul.

Numéro 1 aux États-Unis

Le tube de Simply Red intitulé If You Don't Know Me by Now, est à l’origine un titre appartenant au trio de la chanteuse Patti LaBelle, en 1989 la reprise du groupe de Manchester, grimpe sur la plus haute marche du podium aux USA, c'est un triomphe.

2009, la fin de Simply Red ?

En février 2009, Simply Red embarque pour une tournée mondiale prévue sur plusieurs mois et décide juste après que la belle et grande aventure de la formation va malheureusement prendre fin. Heureusement pour tous les fans, Mick Hucknall revient sur sa décision en 2014 et des nouvelles dates pour 2020 sont déjà annoncées dans le monde entier.

7 fois disque de platine

Bingo ! Le 33 tours baptisé New Flame qui sort en février 1989 et un nouveau succès mondial, il est certifié 7 fois Disque de Platine en Angleterre avec plus de 2 millions de ventes. Le 33 tours sera également disque d’or aux USA.

