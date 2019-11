France Bleu Collector - Réécoutez l'intégralité du concert de Simply Red

Le 8 novembre dernier, France Bleu Collector vous proposait le concert exceptionnel du groupe Simply Red qui avait été enregistré quelques jours plus tôt au studio 104 de la Maison de la Radio (Paris).

Écoutez ci-dessous en ligne, l'intégralité de la superbe prestation de la formation anglaise.

France Bleu Collector présente Simply Red Live

France Bleu Collector - L'interview exclusive de Mick Hucknall

Mick Hucknall, le chanteur et leader du groupe Simply Red se confie en exclusivité au micro de Laurent Petitguillaume sur la genèse de leur nouvel album "Blue Eyed Soul", en partenariat avec France Bleu, la tournée à venir et ses liens avec la France. France Bleu vous offre l'interview dans son intégralité.

France Bleu Collector - Les Vidéos

En bonus, découvrez trois extraits vidéos du concert : "Thinking of you", "Sweet child" et "Money's too tight (To Mention)".