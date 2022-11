France Bleu Cotentin émission spéciale : Les Rendez-Vous Soniques à Saint-Lô

Le 15 septembre dernier le festival Les Rendez-Vous Soniques nous dévoilait la programmation de sa 13e édition. Plusieurs noms avaient déjà été révélés au fil des mois.

Véronique Sanson, Juliette Armanet, Romeo Elvis, Bertrand Belin, Deluxe, Suzane, Piers Faccini , Naaman et bien d'autres sont à l'affiche de cette 13e édition.

Au total, 47 groupes et artistes se produiront cette année sur les six scènes du festival, situées en différents endroits de la ville dont 33 groupes "découvertes" et trois groupes amateurs.

Et pour la 2e année consécutive, le festival propose une version accessible en langues des signes à l'intention des personnes sourdes et/ou malentendantes pour le concert de Juliette Armanet et celui d'Oete .

France Bleu Cotentin émission spéciale Les Rendez-Vous Soniques

A l'occasion de son partenariat pour le concert de Véronique Sanson qui aura lieu le dimanche 13 novembre, France Bleu Cotentin installe son studio mobile dans le foyer du théâtre de Saint-Lô pour son émission Le 16/19 le vendredi 7 novembre.

Au programme : les interviews d'artistes et des lives musicaux en direct de Saint-Lô.

Et tout au long de la semaine France Bleu Cotentin donne la parole aux artistes présents cette année au festival saint-lois.

Retrouvez toutes nos interviews

Le pianiste Jean-Philippe Riopy (interview du 03.11) :

Jean-Philippe Riopy - Philippe Mazzoni

TAB et son univers aux vibrations pop électro (interview du 08.11) :

TAB

Le pétillant groupe aixois Deluxe (interview du 04.11) :

DELUXE © Radio France

Le jeune belge Pierre de Maere (interview du 09.11) :

Pierre de Maere © Radio France

La suite des interviews à venir prochainement...

Toute la programmation à retrouver sur le site des Rendez-Vous Soniques