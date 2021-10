France Bleu fête l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman lundi 11 octobre

Auteur, compositeur et interprète à succès, Jean-Jacques Goldman a également beaucoup écrit et composé pour les autres parmi lesquels bien sûr Céline Dion. Il s'est aussi beaucoup engagé dans des grandes causes, au premier rang desquelles Les Enfoirés dont il est l'un des fondateurs et qu'il a continué à accompagner jusqu'en 2016. France Bleu lui souhaite en musique un très bon anniversaire.

Au programme sur France Bleu

- toute la journée les plus grands titres de Jean-Jacques Goldman à réécouter

- émission spéciale dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission à 12h avec Willy Rovelli et sa tribu

- Eric Jean-Jean, animateur radio avec Sidonie Bonnec dans Minute Papillon à 14h30

- Carte blanche à Mickael Jones invité exceptionnel d'Arnold Derek dans Accès direct à 19h

- de 20h à 22h "Un tour ensemble" l'enregistrement du concert de la dernière tournée de Jean-Jacques Goldman (au Zénith de Lille en juin 2002)

- de 22h à 22h30, "Génération Goldman" en version concert