France Bleu Gironde aime « Nos rêves », le premier single de Thomas Legrand !

Thomas Legrand s’est entouré de musiciens chevronnés, et aux références solides (musiciens de Julien Doré, Jean Louis Aubert, Fréro Delavega, etc...), pour enregistrer son premier single intitulé « Nos rêves ». Il est l’invité de France Bleu Gironde, lundi 26 avril à 16h50.

Originaire de Reims, Thomas Legrand est un enfant des années 90. Bercé dès le plus jeune par la musique qu’écoutaient ses parents, entre deux chansons de Supertramp ou de Téléphone, Thomas l’affirme du haut de ses cinq ans : « Quand je s’rai grand, je s’rai chanteur ». A 14 ans, il participe à son premier casting pour la comédie musicale « Le Pays de l’en-dessous du Lit ». Il est alors sélectionné parmi plus de 200 candidats, et obtient le premier rôle.

The Voice

Au lycée, Thomas est « Le » chanteur. Il improvise des concerts dans la cour, dans les parcs et aux fêtes de l’école. Plus tard, après son Bac, il use son répertoire de reprises dans les bars, les restaurants et quelques soirées privées. Il découvre alors la réalité et parfois la dureté du métier. Dans cette même période il passe les auditions pour l’émission « The Voice ». Mais, malgré de bons retours, l’aventure s’arrête aux portes de l’émission : « Le manque d’expérience ». Mais Thomas n’est pas du genre à baisser les bras et il s’attaque à de nouvelles compos originales.

Clip tourné à Arcachon

Thomas Legrand griffonne alors ses premiers textes et compose ses premières mélodies. En 2015, avec son ami musicien Jonathan Thillot, il façonne son premier set de titres originaux. A 27 ans, il prend le large et pose alors ses valises à Bordeaux et décide d’employer les grands moyens pour enregistrer et produire son premier titre « Nos Rêves ». Il s’entoure de musiciens chevronnés, aux références solides (musiciens de Julien Doré, Jean-Louis Aubert, Les Fréro Delavega etc), pour réaliser ce premier titre. Il a tourné son clip sur le bassin d’Arcachon avec le réalisateur Lucas Bernard. Il travaille aujourd’hui sur son futur premier album. On aime !