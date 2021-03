France Bleu Gironde aime « Tes yeux », le nouveau single du groupe bordelais Cortège !

Actuellement en studio, les membres de Cortège mettent la dernière touche à leur nouvel EP, avant de repartir en tournée sur les routes de France. Guillaume, le chanteur du groupe est l'invité de France Bleu Gironde, lundi 22 mars à 16h50 !

Pop aérienne

Ils chantent des histoires d’amours en panne, entre dérive des sentiments et dernières danses joyeusement désespérées. Cortège est composé de Guillaume au chant, Hugo à la basse, Cameron aux synthés et la programmation et Hugo à la guitare lead. Sur scène comme en studio, le quatuor déploie une belle énergie portée par des mélodies accrocheuses et des riffs de guitares aériennes qui font mouche. Repéré par le groupe Parisien les B.B. Brunes, le groupe Cortège a eu la chance d’assurer la première partie de leur concert à Bordeaux le 6 mars 2020 à l'occasion du "Visage Tour" devant une salle chauffée à blanc.

Tes yeux

Aujourd’hui Cortège prépare un EP, porté avec brio par le single « Tes yeux » mais a vu, comme beaucoup de formations, sa progression stoppée par la pandémie de COVID-19. Loin de se décourager, les musiciens du groupe sont retournés enregistrés et annoncent un EP onirique, à la fois pop et rétro, réalisé au studio Cryogène Production (Odezenne, Le Prince Miiaou, I Am Stramgram) par Thomas Ceccato et masterisé à Bordeaux par Alexis Bardinet au studio Globe Audio (BB Brunes, Julien Doré, SCH…). Retrouvez Guillaume, le chanteur de Cortège en direct sur France Bleu Gironde avec Nicolas Fauveau, lundi 22 mars à 16h50 dans votre "Happy hour" !