France Bleu Gironde présente : le jazz club éphémère « Bordeaux swing and wine » !

Un jeudi par mois, Stéphane Séva (chant et washboard), Laurent Vanhée (Contrebasse) et Hervé Saint-Guirons (piano) vous proposent un concert swing et connecté !

Vous aimez Franck Sinatra ? Alors, rendez-vous jeudi 1 avril 2011 dès 20h00, pour une soirée concert-dégustation en hommage au légendaire crooner américain !

Swing and wine

Une jeudi par mois, quelque part en Gironde, un appartement, un jardin ou une terrasse donnant sur les toits, se transforment en jazz club éphémère. Le temps d’une soirée les musiciens Stéphane Séva, Laurent Vanhée, Hervé Saint-Guirons et leurs invités vous proposent une dégustation de vin en prélude à un concert en live stream.

Fly me to the Moon

Pour vous faire vivre ce concert, l’équipe de Bordeaux Swing and Wine installe ses micros et ses caméras, filme la soirée en format full HD et la diffuse en direct sur Internet. Alors, connectez-vous et montez le son ! Prochain live : hommage au bad boy du New Jersey, le légendaire Franck Sinatra avec un invité, Didier Ottaviani à la batterie. Rendez- vous jeudi 1 avril 2021 sur Zoom ou en Facebook Live ! Dégustation à 20h00 et concert dès 20h45 !