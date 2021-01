Pascal Obispo lance «Obispo All Access» l'espace dédié à ses fans

Pascal Obispo lance son propre espace de création réservé à ses fans « Obispo All Access ». Une plateforme exclusivement dédiée à son actu, sa musique et ses coups de cœur. France Bleu Gironde reçoit cet artiste qui vous en dit plus.

Invité ce vendredi matin de l'émission "Gavé bien" de France Bleu Gironde, Pascal Obispo a annoncé qu'il lance, ce 8 janvier, une application disponible sur Apple Store et Google Play qui propose tous ses albums sortis depuis le début de sa carrière, mais aussi des lives inédits, des documentaires, des clips, des masters class, des rencontres, des interviews et des albums enregistrés tout spécialement pour « Obispo All Access » et réservés aux abonnés.

Comment fonctionne Obispo All Access ?

Vous êtes fans de Pascal Obispo ? En téléchargeant l’application « Obispo All Access » disponible sur Apple Store et Google Play, vous allez bénéficier d’un accès privilégié à l’univers du chanteur : des albums à télécharger, des live inédits, des making-off de clips, des remix, des photos, sans oublier des dizaines de podcasts pour plonger dans les coulisses (en studio comme en backstage) mais aussi pour partager avec votre artiste des moments plus secrets, intimes et inattendus.

L’ensemble des contenus sera dévoilé tout au long des mois et des années à venir. Chaque vendredi, mais parfois aussi de façon aléatoire, des créations nouvelles et exclusives seront mises en ligne. L’ensemble du catalogue de Pascal Obispo déjà édité sera accessible gratuitement pendant un certain temps et toutes les nouveautés seront accessibles moyennant un abonnement annuel représentant le prix d’une place de concert.

Un nouvel Album ?

Pascal Obispo, actuellement en studio, a mis à profit le confinement pour enregistrer ce que beaucoup pressentent comme l'album du « retour aux sources », un nouvel opus ou plutôt un nouveau "studio" dans le concept de Pascal, "Obispo All Access" etqui sera suivi d’une tournée qui passera par la Gironde, le dimanche 26 septembre 2021 dans le cadre du Festival ODP de Talence !

Sont disponibles dès le 8 janvier sur « Obispo All Acces » :