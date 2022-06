Jeu Web - Gagnez vos places pour le concert événement de Soprano à Bordeaux le 25 juin 2022

C’est bel et bien un Marseillais qui est attendu de pied ferme au stade Matmut Atlantique à Bordeaux le samedi 25 juin 2022. Soprano s’apprête à mettre le feu avec son “Chasseur d’étoiles tour”. Avec lui, pas de crampons ni de ballon rond, mais une voix reconnaissable et des chansons que les fans girondins du chanteur connaissent sur le bout des doigts et vont reprendre en chœur pour ce concert événement. Le faiseur de tubes s’apprête à mener le public plus “Près des étoiles” !

France Bleu Gironde vous invite au concert de Soprano

Les billets s’arrachent pour voir ce phénomène sur scène et découvrir ce que Soprano réserve aux spectateurs de son “Chasseur d’étoiles tour”. France Bleu Gironde vous gâte et vous propose de passer une soirée inoubliable. Vous avez jusqu'au dimanche 19 juin inclus pour tenter de gagner vos deux invitations en première catégorie pour ce concert événement de Soprano le samedi 25 juin au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous.

Des retrouvailles avec le public girondin

Soprano connaît bien le public girondin puisqu’il avait créé le buzz en fin d’année dernière en s’invitant dans le tram bordelais, à la grande surprise des usagers des transports en commun de Bordeaux Métropole. Mais cette fois-ci, le prochain arrêt n’est rien moins que le stade Matmut Atlantique ! A l’instar du groupe Indochine qui a assuré le show au début du mois, le rappeur et ancien jury de The Voice Kids fait la tournée des grands stades de France avec un show hors normes en configuration scène centrale, pour être proche de son public.