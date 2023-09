France Bleu Gironde vous offre votre rencontre avec Pascal Obispo

Pascal Obispo a une rentrée très chargée. Après la sortie de son nouvel album “ Le beau qu’il pleut ” le 15 septembre, le chanteur est aussi en tournée avec France Bleu Gironde pour célébrer les 30 ans de son succès. L’artiste remplit les salles et régale le public avec ses concerts événements. Autant dire que le concert du vendredi 13 octobre à l’ Arkea Arena à Floirac s’annonce dans la même veine. Grandiose !

ⓘ Publicité

Le nouvel album de Pascal Obispo sorti le 15 septembre 2023 - Pascal Obispo

À lire aussi 30 ans de succès : la tournée évènement de Pascal Obispo

Gagnez votre rencontre avec Pascal Obispo

Pascal Obispo est un amoureux de la Gironde. Il le prouve une nouvelle fois en organisant une journée événement autour de sa tournée avec une séance de dédicace au magasin Cultura de Bègles entre 13h30 et 15h. Mais il va encore plus loin puisqu’il propose à cinq auditeurs de France Bleu Gironde de passer un moment privilégié avec lui avant cette séance de dédicace pour échanger. Pour participer et gagner votre rencontre exclusive avec Pascal Obispo, remplissez le formulaire ci-dessous… Bonne chance !

Pascal Obispo en concert à l'Arkea Arena à Floirac le 13 octobre 2023

Le programme du vendredi 13 octobre