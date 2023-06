France Bleu Hérault vous offre vos invitations pour les nuits du Peyrou 2023 !

Ecoutez France Bleu Hérault et remportez à tout moment vos invitations pour les 3 soirées des Nuits du Peyrou :

ⓘ Publicité

Le mardi 11 juillet 2023, c'est la soirée "Bal des pompiers" dès 19h45 avec Vitaa, Lartiste, Marina Kaye, Jake, La Troupe de Molière, Calema, Aime Simone, Nuit Incolore, Philippe Lavil, Nej, Jackie Quartz, David et Jonathan, Philippe Cataldo, Richard Sanderson, Larusso, Hermes House Band.

Le mercredi 12 juillet 2023, c'est la soirée "Tubes de l'été" dès 19h30 avec Patrick Sebastien, Black M, Keen V, La Petite Culotte, Joniece Jamison et William, Jean Pierre Mader, Patrick Hernandez, Phil Barney, Léopold Nord et Vous, Ottawan, Plastic Bertrand, Boris, Benny B, Gibson Brothers, Pauline Ester, Allan Theo, Raft, Yannick, Collectif Metissé, Hermes House Band.

Et le jeudi 13 juillet 2023, ce sera le retour des "Estivales de Culture Box" avec Sidiki Diabaté et Flavia Coelho à 17h et Franglish et Lartiste à 20H30.

France Bleu Hérault sera en direct du domaine d'O pour vous faire vivre l'évènement.