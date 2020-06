Télécab et son concert "Tribute to Téléphone" sur France Bleu La Rochelle depuis l'Azile, samedi 20 juin à 20h

Dans le cadre de la fête de la musique, samedi 20 juin dès 20h, vibrez en live depuis la scène de l'Azile pour un concert exclusif "Tribute to Téléphone" proposé par le groupe Télécab. Un événement à écouter sur France Bleu La Rochelle et à suivre en vidéo sur francebleu.fr

Pour que la fête de la musique continue d'exister, les équipes de France Bleu ont imaginé et organisé un concert enregistré, sans public, sur la scène de l'Azile à La Rochelle avec le meilleur des talents de la nouvelle scène France Bleu, le groupe Télécab et son "Tribute to Téléphone". Un concert à retrouver sur les ondes de France Bleu La Rochelle ce samedi 20 juin dès 20h et à suivre en simultané et en vidéo sur cette page.

Télécab et son "Tribute to Téléphone"

Télécab c’est la rencontre de 4 fans de Téléphone, qui veulent rendre hommage à l’un des plus grands groupes de rock français. Les plus grands succès de la bande à Jean-Louis Aubert réinterprétés, comme « un autre monde », « ça c’est vraiment toi », « New York avec toi », mais aussi des morceaux plus confidentiels que les fans apprécieront. Des guitares électriques sur-vitaminées sur une rythmique imparable, un vrai moment de pur Rock que vous propose France Bleu La Rochelle pour cette fête de la musique 2020.

Ce concert a été enregistré sur la scène de l'Azile, l’un des lieux incontournables de La Rochelle. En raison de la pandémie du Covid-19 et des décisions gouvernementales, cette salle de spectacle a du annulé et reporté tous les spectacles, elle revit le temps de l'enregistrement du concert de Télécab diffusé sur l'antenne de France Bleu La Rochelle ce samedi 20 juin à 20h. Un grand merci à toute son équipe qui a permis de réaliser cet événement.

Inspiré des Cafés Théâtres des années 1970, l'Azile se situe à côté du canal de Rompsay, à 10 minutes à pied du centre ville. Dès sa prochaine réouverture, vous pourrez retrouver ses soirées de concerts blues, des pièces de théâtre, comédies et one-man-show, le tout dans une ambiance intimiste, chaleureuse et conviviale.