France Bleu La Rochelle partenaire du La Rochelle Jazz Festival

La Rochelle Jazz Festival est un évènement musical annuel organisé à La Rochelle chaque mois d'octobre depuis 1998.

Le festival Jazz Entre Les Deux Tours est intitulé "La Rochelle Jazz Festival" depuis 2020, et accueille des musiciens de tous horizons et de réputation internationale, nationale ou régionale. Les concerts payants alternent avec les concerts gratuits, conférences, master-classes, animations pédagogiques au profit de collégiens et lycéens de la Charente-Maritime.

Cette année 2021, les concerts auront lieu en places assises à La Sirène, salle de concert et espace musical dans le quartier La Pallice à La Rochelle.

Au programme de cette édition 2021 :

13/10/21 : Makaya McCraven et Rodolphe Lauretta

14/10/21 : Belmondo Quintet et M.O.M (François MOUTIN / Jowee OMICIL / Louis MOUTIN

15/10/21 : Nicolas Folmer « So Miles » et Nicolas Gardel & Thierry Ollé

Nicolas Folmer en concert au Festival La Rochelle Jazz le 15/10 - larochellejazzfestival.fr

16/10/21 : Robin McKelle et ArhKan

Robin McKell en concert au La Rochelle Jazz Festival le 16/10 - larochellejazzfestival.fr

17/10/21 : Julien Lourau

Réservez vos places dès maintenant : Billetterie. Ou rendez-vous chaque jour sur France Bleu La Rochelle du 6/10 au 13/10 dans votre émission "Coté Culture" , de 9h à 9h30 pour tenter de gagner vos places !