France Bleu Limousin, partenaire du Festival aux Champs de Chanteix du 6 au 9 juillet 2023

Chanteix, un village pas comme les autres

Depuis le début des années 70, les habitants de Chanteix avaient une réelle volonté d'animer leur petite commune de Corrèze. Grâce aux bonnes volontés, aux bénévoles et aux passionnés de musique, Chanteix a pu offrir au public depuis plus de 30 ans des grands noms de la scène musicale dans des styles complètement différents. Selon les éditions proposées, s'affichent Noir Désir, Enrico Macias, Catherine Fontaine, Bernard Lavilliers, Maurane, Hugues Aufray, Pierre Perret.... Les années passent et les programmations restent riches et éclectiques.

Chanteix est un endroit à nul autre pareil !

Avec la création de l'association " Tuberculture " en 2001, le Festival Aux Champs est encore plus solide et confirme ses objectifs dont le premier est la diffusion de bonheur en plein air !

"Durant 4 jours, du 6 au 9 juillet, le village de Chanteix voit ses ruelles, ses champs, son église et sa place envahis par de nouveaux visages : visages détendus et amusés par l’ambiance conviviale et chaleureuse d’un festival original. Il se dôte même d’une monnaie officielle pendant la durée du Festival : le Zapatatas !"

Pour cette édition 2023, le festival se partage entre la scène nationale et la scène locale: les groupes régionaux San Salvador et Trois Cafés Gourmands , Michel Jonasz , le groupe Skip The Use , Petit Biscuit ou encore Louis Chedid accompagné d'Yvan Cassar.

Louis Chedid & Yvan Cassar - Ainsi soit-il (Clip Officiel)

