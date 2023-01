France Bleu Limousin vous invite au concert de Jean-Louis Murat à Meymac le 3 février 2023

Nouvel album pour le septuagénaire

Jean-Louis Murat n'a rien perdu de son timbre de voix caractéristique et le prouve à travers son nouvel album " La vraie vie de Buck John". Son inspiration : l'amour. Thème curieux et bien banal finalement pour celui qui reçoit les critiques les plus virulentes sur ces propos qui n'en sont pas moins. L'auvergnat attaché à sa région a réalisé cet opus de 12 titres quasi seul chez lui et vous le découvrirez en concert avec France Bleu Limousin en partenariat avec le service culturel de la Ville de Meymac et Tourisme Haute-Corrèze

ⓘ Publicité

Jean-Louis Murat nous fera son cinéma !

Avec plus de vingt albums, Jean-Louis Murat est un artiste reconnu et apprécié. Il nous dévoilera "La Vraie Vie de Buck John" à travers des mélodies suaves, le groove qu'on lui reconnait et sa voix inchangée de séducteur .

Concert au cinéma Le Soubise à Meymac vendredi 3 février à 20h30

Cinéma Le Soubise

Boulevard du Pré Soubise

19250 MEYMAC

France Bleu Limousin vous invite à tomber sous le charme du nouvel album de Jean-Louis Murat et vous offre vos places pour son concert à Meymac dans ses différents jeux.