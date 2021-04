Live 100% Coup de cœur avec Léonie

En 2019, Marc, Fred et Alban, tous les trois originaires des Sables d'Olonne en Vendée, se font remarquer du grand public avec leur chanson "Voulez-vous". En 2020, leur ascension est stoppée nette par la crise sanitaire et l'annulation de leurs concerts. Pourtant, les trois garçons n’ont pas dit leur dernier mot. Pendant le premier confinement, le groupe invite quelques amis artistes (Tibz, Léa Paci , Philippine, Tom Frager et Barry Moore) sur le titre "Et toi". Une chanson qui parle du temps des retrouvailles amicales que tous attendent avec impatience. Mais il n’y a pas que les amis qui manquent au trio vendéen. En décembre, Léonie postait un texte sur sa page Facebook où le groupe expliquait à quel point l’ivresse des grands soirs de concert leur manque. En attendant de les retrouver en tournée, France Bleu leur offre une scène exceptionnelle enregistré au Stereolux à Nantes. À écouter ce jeudi 8 avril 2021 à 20h et ce samedi 10 avril entre 15h00.

Il y a quelques mois, Léonie a dévoilé "Comme ça", une toute nouvelle chanson pleine de dérision qui fait du bien au moral. Un avant-goût du nouvel album qui est attendu courant 2021.

100% Coup de cœur France Bleu

France Bleu Loire Océan a été l'une des premières radios à croire en Léonie. Un soutien indéfectible concrétisé aujourd'hui par la remise du prix "100% Coup de cœur France Bleu". Ce label récompense un artiste ou un groupe régional en développement soutenu par tout le réseau France Bleu. Le premier prix "100% coup de cœur" avait été attribué à Antoine Elie en 2020.

La Nouvelle Scène

La Nouvelle Scène c'est l'émission pour découvrir et suivre les artistes de demain et leur univers. C’est le rendez‐vous des talents de la scène artistique française à travers nos régions.

Ne manquez pas la diffusion du Live 100% Coup de cœur avec le groupe Léonie, ce jeudi 8 avril 2021 à 20h et ce samedi 10 avril à 15h00 sur l'ensemble du réseau France Bleu. Diffusion ultérieure prévue sur la chaine Culturebox, la chaîne éphémère 100 % dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes sur le canal 19 de la TNT et sur la plateforme france.tv