France Bleu Live Festival @home avec Boulevard des Airs

Depuis le samedi 25 avril, France Bleu diffuse chaque semaine le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

Boulevard des Airs LIVE

Boulevard des Airs est invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 2 mai de 19h00 à 20h00. Le groupe prend le relai de Christophe Maé qui a inauguré ce nouveau rendez-vous. Enregistré depuis la station de ski Les Angles dans les Pyrénées-Orientales, Florent et Sylvain, les deux chanteurs originaires de Tarbes, y étaient venus présenter leurs plus grands succès comme Emmène-moi, Bruxelles, Allez reste ou encore Je me dis que toi aussi, ainsi que les titres extraits de leur dernier album.

En attendant leur retour sur scène, reportée pour cause de pandémie, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir en ces temps difficiles, pour penser à tous ceux, confinés, qui travaillent pour le spectacle vivant.

Allez reste

Je me dis que toi aussi

Le programme