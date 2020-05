France Bleu Live Festival @home avec Calogero

Chaque semaine, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

Calogero LIVE

Calogero est invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 30 mai de 19h00 à 20h00. Le chanteur prend le relai de Jenifer, Pascal Obispo ou encore Gims qui ont inauguré ce nouveau rendez-vous les semaines précédentes.

Enregistré au Skenet'Eau, l'espace culturel de la Ville de Monéteau dans l'Yonne, Calogero y était venu présenter ses plus grands succès comme En Apesanteur, Face à la mer, C'est Dit, Un jour au mauvais endroit, et les titres de son dernier album Liberté chérie sortie en 2017 et certifié double disque de platine : Je joue de la musique, Fondamental, Voler de nuit ou encore 1987.

Récemment, en plein confinement dû à la pandémie de Covid-19, Calogero a sorti une chanson intitulée On fait comme si, accompagnée d'un clip réalisé à partir de dessins d'enfants. L'intégralité des droits d'auteurs et des recettes sera reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

En attendant un prochain album, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Extraits du Live

Le programme