France Bleu Live Festival @home avec Claudio Capéo samedi 8 août à 20h

Claudio Capéo vous donne rendez-vous pour une heure de musique en soutien à la scène française. Un LIVE exclusif enregistré pour France Bleu lors de la Fête de la Musique 2020 organisée au We Are à Paris.

France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse... Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Claudio Capéo est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 8 août de 20h à 21h. Un concert qui fait suite à ceux de Jenifer, Kendji Girac, Florent Pagny, Trois Cafés Gourmands, Marc Lavoine, Calogero ou encore Zaz diffusés les semaines précédentes.

Claudio Capéo Live

Claudio Capéo est un artiste soutenu depuis ses débuts par France Bleu. Avec des tubes comme "Tant que rien ne m’arrête", "Riche", "Que dieu me pardonne", "Un peu de rêve" mais également "Un homme debout" son premier titre qui l'a révélé au grand public en 2016, le participant de la saison 5 de "The Voice : La Plus Belle Voix" sur TF1, est devenu en moins de 4 ans une figure incontournable de la variété française.

Le 21 juin dernier, Claudio Capéo nous a fait l'honneur de partager l'affiche avec Bénabar lors du concert France Bleu de la Fête de la Musique 2020, enregistrée sans public pendant la crise sanitaire au We Are à Paris. Un événement que nos auditeurs ont pu suivre de chez eux sur France Bleu et francebleu.fr.

Ce live a été l'occasion de retrouver tous ses plus grands tubes, mais également une reprise surprise du titre "Le dîner" en duo avec Bénabar.

En attendant de le retrouver sur scène à la rentrée, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Fête de la Musique 2020

Le programme

Retrouvez dans ce dossier le programme des prochains Live à venir.