France Bleu Live Festival @home avec Florent Pagny

Chaque semaine, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

Florent Pagny LIVE

Florent Pagny est invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 6 juin de 19h00 à 20h00. Le chanteur prend le relai de Calogero, Jenifer, Pascal Obispo ou encore Gims qui ont assuré ce rendez-vous les semaines précédentes.

Enregistré au Skenet'Eau, l'espace culturel de la Ville de Monéteau dans l'Yonne, Florent Pagny y était venu présenter ses plus grands succès comme Bienvenue chez moi, Savoir aimer, Ma liberté de penser, Le Présent d'abord et les titres de son dernier album Aime la vie sortie en 2019, comme Rafale de vent ou Noir et Blanc son nouveau single.

Durant le confinement dû à la pandémie de Covid-19, Florent Pagny s'est associé à Pascal Obispo et Marc Lavoine dans un titre caritatif intitulé "Pour les gens du secours", dont l'intégralité des droits d'auteurs et des recettes sera reversée à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.

Son premier album Merci dont le titre N'importe quoi est issu, fête en 2020 son trentième anniversaire. L'occasion peut-être pour le chanteur de célébrer cela avec une surprise pour ses fans ? En attendant, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Le présent d'abord

Entre mes lignes

Le programme