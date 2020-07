France Bleu Live Festival @home avec Francis Cabrel samedi 25 juillet à 20h

France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Francis Cabrel est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 25 juillet de 20h à 21h. Un concert qui fait suite à ceux de Jenifer, Kendji Girac, Florent Pagny, Trois Cafés Gourmands, Marc Lavoine, Calogero ou encore Zaz diffusés les semaines précédentes.

Francis Cabrel Live

Originaire d'Astaffort dans le Lot-et-Garonne, Francis Cabrel est un des chanteurs français les plus discrets et ses apparitions sont rares. Quelques mois après la sortie de son album "In Extremis", il est venu interpréter ses nouvelles chansons au studio 104 de la Maison de la Radio. Accompagné de sa fidèle guitare et de ses musiciens, il a aussi enchaîné les tubes comme "La corrida", "Petite Marie", "Sarbacane", "Je l'aime à mourir" devant un public conquis.

Francis Cabrel a récemment rendu hommage à son ami Dick Rivers disparu l'an dernier avec "Rock'n'roll Show", un coffret CD et DVD rassemblant les enregistrements inédits des concerts qu'ils ont donné ensemble il y a trente ans. Au programme, des standards du rock'n'roll repris par les deux artistes qui avaient cette passion en commun.

Quant au nouvel album de Francis Cabrel, il est en cours de préparation. Pour patienter, France Bleu vous propose de revivre ce live exclusif. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

La corrida

A chaque amour que nous ferons

Le programme

