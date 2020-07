France Bleu Live Festival @home avec Jean-Louis Aubert, dimanche 12 juillet de 19h à 20h

Tous les week-ends de cet été, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Jean-Louis Aubert est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce dimanche 12 juillet de 19h à 20h. Un concert qui fait suite à ceux de Trois Cafés Gourmands, Marc Lavoine, Kendji Girac, Calogero, Zaz, Florent Pagny ou encore Jenifer diffusés les semaines précédentes.

Jean-Louis Aubert Live

Enregistré au studio 105 de la Maison de la Radio, l’ex-membre du groupe Téléphone était venu présenter son huitième album « Aubert chante Houellebecq : Les Parages du Vide ». Des poèmes de l’écrivain mis en musique par le chanteur, résultat d’un coup de cœur de l’un pour l’autre. Leur collaboration inattendue fait des étincelles et donne naissance à des chansons comme « Isolement » et « Voilà, ce sera toi » à retrouver dans ce France Bleu Live exclusif. De quoi patienter jusqu'au retour de Jean-Louis Aubert sur scène qui a dû interrompre sa tournée. Il n'a pour autant pas rompu le lien avec ses fans, bien au contraire, et leur a même proposé de participer à son dernier clip.

Au programme, aussi, les tubes intemporels du groupe Téléphone. Une heure pour fredonner ensemble et pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Voilà, ce sera toi

Le programme

