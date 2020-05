France Bleu Live Festival @home avec Jenifer

Depuis le mois d'avril, France Bleu diffuse chaque semaine le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

Jenifer LIVE

Jenifer est invitée du France Bleu Live Festival @home ce samedi 23 mai de 19h00 à 20h00. La chanteuse prend le relai de Christophe Maé, Pascal Obispo ou encore Gims qui ont inauguré ce nouveau rendez-vous les semaines précédentes.

Enregistré depuis la station de ski des 2 Alpes dans le massif des Écrins en Isère, Jenifer y était venue présenter ses plus grands succès comme Ma Révolution et les titres de son dernier album Nouvelle Page (certifié disque de platine) : On oublie le reste, Encore et encore et Comme C'est bon. Les paroles de ce dernier titre, écrites par Christophe Maé, ont touché ses fans qui ont fait de cette chanson un hymne au déconfinement. Flattée par cette jolie surprise, la coach de The Voice Kids a adressé un message de remerciement à son public et en a profité pour annoncer travailler sur plusieurs projets dont de nouvelles chansons et une nouvelle tournée !

En attendant son retour sur scène, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Ma révolution

Comme c'est bon

Le programme