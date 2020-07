France Bleu Live Festival @home avec Julien Doré samedi 1er août à 20h

France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse... Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Julien Doré est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 1er août de 20h à 21h. Un concert qui fait suite à ceux de Jenifer, Kendji Girac, Florent Pagny, Trois Cafés Gourmands, Marc Lavoine, Calogero ou encore Zaz diffusés les semaines précédentes.

Julien Doré Live

Révélé par l'émission de M6 "Nouvelle Star" en 2007, Julien Doré va progressivement conquérir un public de plus en plus fidèle. En 2015, son titre "Paris-Seychelles" le propulse en tête des ventes en France, et il remportera la Victoire de l'artiste interprète masculin aux Victoires de la musique.

Pour le plus grand bonheur du public venu à Avoriaz 1800, Julien Doré a présenté les chansons de son quatrième album "&", certifié disque de diamant, comme "La Lac", "Coco câline", "Sublime et silence" ou encore "Porto-Vecchio" devant une salle pleine à craquer (live enregistré avant la crise sanitaire).

En 2020, après deux années d'absence, le chanteur est de retour avec un nouveau single intitulé "La fièvre". Une chanson qui traite du réchauffement climatique, et qui est issue de son prochain album "Aimée", à paraître prochainement. Pour patienter, France Bleu vous propose de revivre ce live exclusif enregistré à Avoriaz. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Coco câline

Sublime & silence

Le programme

