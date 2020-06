France Bleu Live Festival @home avec Kendji

Chaque semaine, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Kendji Girac est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 20 juin de 19h00 à 20h00. Un concert qui prend le relai de Trois Café Gourmands et Claudio Capéo, Florent Pagny, Calogero ou encore Jenifer qui ont assuré ce rendez-vous les semaines précédentes.

Kendji LIVE

Kendji a été révélé au grand public en 2014 après avoir gagné la saison 3 de l’émission The Voice sur TF1. Ses titres Color Gitano, Andalouse, Elle m'a aimé, Conmigo puis Cool, propulsent son album éponyme en tête des ventes en France pendant plus de 12 semaines. Depuis, l’artiste a sorti deux autres albums Ensemble en 2015, certifié double disque de diamant, puis Amigo, dont le titre Pour Oublier écrit par Vianney a été l’un des tubes de l’été 2018. À 23 ans, Kendji a déjà vendu plus de 4 millions de disques !

Enregistré à la salle Eurythmie de Montauban en région Occitanie devant un public survolté, Kendji y était venu interpréter en live tous ses tubes, dont vous retrouverez quelques extraits vidéos ci-dessous.

En attendant de la sortie de son nouvel album pour cette année, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Pour oublier

Andalouse

Tiago

Le programme

à lire aussi Kendji Girac revient avec Habibi son nouveau single taillé pour l'été