France Bleu Live Festival @home avec Marc Lavoine

Tous les week-ends de cet été, France Bleu diffuse le France Bleu Live Festival @home en soutien aux festivals annulés partout en France et aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, techniciens, producteurs de musique et de spectacles, éditeurs, labels, attachés de presse...

Un événement placé sous le label #RadioFranceaveclaScèneFrançaise en partenariat avec le Crédit Mutuel.

France Bleu LIVE

Marc Lavoine est l'invité du France Bleu Live Festival @home ce samedi 4 juillet de 19h à 20h. Un concert qui prend le relai de Zaz, Kendji Girac, Trois Café Gourmands et Claudio Capéo, Florent Pagny ou encore Calogero qui ont assuré ce rendez-vous les semaines précédentes.

Marc Lavoine Live

Le chanteur, comédien et juré de l'émission "The Voice : La Plus Belle Voix" sur TF1, est revenu en 2019 avec un album best-of intitulé "Morceaux d'amour", regroupant ses plus belles chansons comme "Une nuit sur son épaule", "Toi mon amour", "Qu'est-ce que t'es belle" ou encore "J'ai tout oublié" ainsi que sept titres inédits dont des duos avec Clara Luciani, Calogero et Gaëtan Roussel.

Des tubes inoubliables que le séducteur à la voix suave et aux yeux revolver a chanté à Nantes pour France Bleu, dans l'intimité des salons du Radisson Blu Hôtel devant un public privilégié. Un live en formation acoustique que Marc Lavoine semble apprécier, puisqu'il vient d'annoncer un nouveau spectacle, seul en scène accompagné au piano par Alain Lanty (compositeur et pianiste pour Florent Pagny, Pascal Obispo ou encore Calogero). La tournée est annoncée pour cet automne, avec un passage à l'Olympia à Paris les 2 et 3 mars 2021.

En attendant de le retrouver sur scène, France Bleu vous offre un LIVE exclusif à vivre en direct. Une heure de plaisir pour penser à tous ceux qui travaillent pour le spectacle vivant.

Marc Lavoine au cours de son France Bleu Live Acoustic à Nantes © Radio France - Cedric Blondeel

